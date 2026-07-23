Община Бургас кани гражданите на публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31 декември 2025 г.

Събитието ще се проведе на 31 юли (петък) от 17:30 часа в Заседателна зала №1 на Община Бургас, на ул. „Александровска" №26.

Обсъждането се организира на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, както и за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Бургас.