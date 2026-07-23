Спипаха над 2 кг сребърни накити на "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

На 22 юли на пункта пристига автобус с турска регистрация, пътуващ по маршрут от Турция през България за Украйна.

В зоната за митнически контрол водачът и пътниците заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия е извършен личен преглед на една от пътничките в автобуса. В дамската ѝ чанта са открити осем пакета с бижутерски изделия от бял метал в търговски количества.

Извършената експертиза от вещо лице, установява, че изделията са изработени от сребро проба 925 - с тегло 2025 грама на стойност 5062,50 евро.

Сребърните изделия са задържани.

На нарушителката - украинска гражданка, е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците.