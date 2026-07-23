Според френския екип в Слънчев бряг е три пъти по-евитно, отколкото на Френската Ривиера



България, новият Елдорадо на туристите. Така ни описва една от най-гледаните френски телевизии TF1. В репортаж за Черноморието ни почиващите казват, че "това е мястото, на което искате да бъдете".

Километри бели пясъчни ивици и тюркоазени води с температура от около 25 градуса по Целзий. България не е лишена от атракции. Тази екзотична дестинация, все още незасегната от свръхтуризма, привлича много летовници.

На брега на Черно море туристи, събрани под чадъри, прииждат от цяла Европа

"Цените са добри, има всичко необходимо, хотелът е близо до плажа", казва турист в репортажа ца френската медия TF1 Info.

"Плажът е красив, хората са много приятелски настроени, това е мястото, където искате да бъдете", уверява друг летовник.

От няколко години курортът "Слънчев бряг" се опитва да се конкурира с Гърция, Хърватия и Турция. Основният плюс са хотелите му с „ол инклузив“.

"Всички ястия и напитки са включени в цената на стаята, започваща от сто евро на вечер, което е три пъти по-евтино, отколкото на Френската Ривиера", споделя френският екип за хотела, в който е избрал да отседне. "На тази цена бюфетът е разнообразен, но има и спа център, множество басейни, забавления, детски игри, дейности и снек-бар, отворен почти денонощно. 500-те стаи са почти всички наскоро реновирани."

За да поддържа хотелът безупречен, управителят Александър Александров разчита на своите 220 служители, които, получават почти двойно повече от минималната работна заплата: 620 евро в България. Предизвикателството? Да предложим висококачествени услуги на достъпна цена, за да привлечем все по-взискателни клиенти. Рискът се отплаща, тъй като хотелът му е напълно резервиран до края на септември.

"Това доказва, че сме конкурентоспособни по отношение на цена и съотношение цена-качество. Не спираме да инвестираме в сградата, в нови предложения или в допълнителни услуги", коментира той.

Този импулс се дължи на въвеждането на еврото през януари, но също и на времето за полети, по-малко от три часа от Париж. Неоспоримо предимство, според Диана Тилкова-Павлова, която управлява туристическа агенция, обслужваща специално френски туристи. Тя изтъква "по-добрите полетни връзки с няколко града, особено във Франция, но и в Европа като цяло".

"Нискотарифните превозвачи са се разширили значително и това е помогнало много", пояснява тя.

Този ден тя посреща туристическа група от Лавал (град в северозападна Франция, бел.ред.), привлечена от съотношението цена-качество.

Очаквайте да платите 1600 евро на човек за едноседмична почивка с включени всички услуги, което е средно с 500 евро по-малко, отколкото за сходен престой в Гърция или Испания. Макар че цената е много привлекателна, България сега залага на друго предимство: богатото си културно наследство, като например град Несебър, включен в списъка на ЮНЕСКО. С 1,5 милиона посетители годишно, това е най-популярната туристическа дестинация в страната, отбелязва медията в своя репортаж.