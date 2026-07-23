България се придвижи с още четири места напред в световната класация на паспортите и вече заема 11-ата позиция. Това става ясно от публикувания тазгодишен индекс за силата на паспортите The Henley Passport Index. Той подрежда документите по сила, в зависимост от това в колко държави по света може да влезе без виза притежателят на съответния документ.

Българските граждани имат възможност да пътуват без предварително издадена виза или да получат виза при пристигане в общо 178 страни. Същият достъп имат и гражданите на Румъния, като паспортът на северната ни съседка също е №11 в класацията.

Изкачването ни означава, че българският паспорт вече е почти равен по сила на американския, който е на 10-о място, заедно с исландския. Гражданите и на двете държави имат възможност за пътуване до 180 държави без предварителна виза. Непосредствено след България и Румъния пък е Монако с достъп до 177 държави.

Начело на световната класация продължава да е Сингапур, чийто паспорт осигурява безвизов достъп до 192 дестинации. На втора позиция са документите на Япония, Южна Корея и ОАЕ, чиито граждани могат да посещават 188 страни без предварителна виза. Трето място заема Швеция (187 дестинации).