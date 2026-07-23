Отборът на Нефтохимик ще започне новия сезон в Югоизточната трета лига с домакинство на Ботев II (Пд), отреди тегленият в Пловдив жребий.
Двубоят е на 8 август от 18:00 ч.
Стартът на първенството е след малко повече от две седмици като за „шейховете“ остават още две контроли от лятната подготовка – в събота срещу Созопол и на 1 август срещу Загорец. Вчерашната планувана за „зелените‘ проверка срещу Ямбол пропадна заради влошените метеорологични условия в Източна България.
Пълна програма на Нефтохимик в Югоизточната трета лига, сезон 2026/2027:
I кръг
Нефтохимик – Ботев II (Пд)
II кръг
Секирово (Раковски) - Нефтохимик
III кръг
Нефтохимик – Марица (Милево)
IV кръг
Крумовград - Нефтохимик
V кръг
Нефтохимик – Локомотив II (Пд)
VI кръг
Созопол - Нефтохимик
VII кръг
Нефтохимик – Загорец (Нова Загора)
VIII кръг
Ямбол - Нефтохимик
IX кръг
Нефтохимик - Хасково
X кръг
Розова долина (Казанлък) – Нефтохимик
XI кръг
Нефтохимик – Марица (Пд)
XII кръг
Спартак (Пд) - Нефтохимик
XIII кръг
Нефтохимик – Родопа (Смолян)
XIV кръг
Левски (Карлово) - Нефтохимик
XV кръг
Нефтохимик - Димитровград
XVI кръг
Атлетик (Куклен) - Нефтохимик
XVII кръг
Нефтохимик – Гигант (Съединение)
XVIII кръг
Ботев II (Пд) - Нефтохимик
XIX кръг
Нефтохимик – Секирово (Раковски)
XX кръг
Марица (Милево) – Нефтохимик
XXI кръг
Нефтохимик – Крумовград
XXII кръг
Локомотив II (Пд) - Нефтохимик
XXIII кръг
Нефтохимик - Созопол
XXIV кръг
Загорец (Нова Загора) - Нефтохимик
XXV кръг
Нефтохимик – Ямбол
XXVI кръг
Хасково - Нефтохимик
XXVII кръг
Нефтохимик – Розова долина (Казанлък)
XXVIII кръг
Марица (Пд) - Нефтохимик
XXIX кръг
Нефтохимик – Спартак (Пд)
XXX кръг
Родопа (Смолян) - Нефтохимик
XXXI кръг
Нефтохимик – (Левски Карлово)
XXXII кръг
Димитровград - Нефтохимик
XXXIII кръг
Нефтохимик – Атлетик (Куклен)
XXXIV кръг
Гигант (Съединение) - Нефтохимик
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