Отборът на Нефтохимик ще започне новия сезон в Югоизточната трета лига с домакинство на Ботев II (Пд), отреди тегленият в Пловдив жребий.



Двубоят е на 8 август от 18:00 ч.



Стартът на първенството е след малко повече от две седмици като за „шейховете“ остават още две контроли от лятната подготовка – в събота срещу Созопол и на 1 август срещу Загорец. Вчерашната планувана за „зелените‘ проверка срещу Ямбол пропадна заради влошените метеорологични условия в Източна България.

Пълна програма на Нефтохимик в Югоизточната трета лига, сезон 2026/2027:



I кръг

Нефтохимик – Ботев II (Пд)

II кръг

Секирово (Раковски) - Нефтохимик

III кръг

Нефтохимик – Марица (Милево)

IV кръг

Крумовград - Нефтохимик

V кръг

Нефтохимик – Локомотив II (Пд)

VI кръг

Созопол - Нефтохимик

VII кръг

Нефтохимик – Загорец (Нова Загора)



VIII кръг

Ямбол - Нефтохимик

IX кръг

Нефтохимик - Хасково

X кръг

Розова долина (Казанлък) – Нефтохимик

XI кръг

Нефтохимик – Марица (Пд)

XII кръг

Спартак (Пд) - Нефтохимик

XIII кръг

Нефтохимик – Родопа (Смолян)

XIV кръг

Левски (Карлово) - Нефтохимик

XV кръг

Нефтохимик - Димитровград

XVI кръг

Атлетик (Куклен) - Нефтохимик

XVII кръг

Нефтохимик – Гигант (Съединение)

XVIII кръг

Ботев II (Пд) - Нефтохимик

XIX кръг

Нефтохимик – Секирово (Раковски)

XX кръг

Марица (Милево) – Нефтохимик

XXI кръг

Нефтохимик – Крумовград

XXII кръг

Локомотив II (Пд) - Нефтохимик

XXIII кръг

Нефтохимик - Созопол

XXIV кръг

Загорец (Нова Загора) - Нефтохимик

XXV кръг

Нефтохимик – Ямбол

XXVI кръг

Хасково - Нефтохимик

XXVII кръг

Нефтохимик – Розова долина (Казанлък)

XXVIII кръг

Марица (Пд) - Нефтохимик

XXIX кръг

Нефтохимик – Спартак (Пд)

XXX кръг

Родопа (Смолян) - Нефтохимик

XXXI кръг

Нефтохимик – (Левски Карлово)

XXXII кръг

Димитровград - Нефтохимик

XXXIII кръг

Нефтохимик – Атлетик (Куклен)

XXXIV кръг

Гигант (Съединение) - Нефтохимик