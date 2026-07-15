Пожар избухна в жилище в блок 56 в бургаския х.к. „Славейков“. Гори терасата на апартамент, в която има легащо болен човек. На място са два противопожарни автомобила, линейка, екипи на полицията.



Малко по-рано пламна жилище в блок30, също в г.к. "Славейков". По първоначална информация там 43-годишна жена е готвила и е забравила тенджерата на котлона. При избухването на пламъците, тя сама се е опитала да се справи със ситуацията, но видяла, че няма да може да я овладее и повикала Пожарната. На място са пристигнали две пожарни с четирима огнеборци.













