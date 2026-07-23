Здравното министерство предлага промени в Наредба 10 от 2011 г., които да затегнат контрола върху поръчването на медикаменти, неразрешени за употреба в България. Предложенията са публикувани за обществено обсъждане, като срокът за становища е до 20 август.

Проектът предвижда протоколите за изписване на такива лекарства да станат електронни и да се утвърждават лично от директора на съответната болница. Ще се въведе и допълнителна информация за доставчика, международното и търговското наименование на медикамента, лекарствената форма и терапевтичния режим, с цел по-лесен контрол и анализ на разходите.

Всяко лечебно заведение ще трябва да приеме собствена процедура за получаване, съхранение и отпускане на подобни лекарства, а търговците на едро ще бъдат задължени да декларират спазването на добрата дистрибуторска практика, както и да предоставят документи за броя закупени опаковки и остатъчния срок на годност.

Промените идват след като бяха установени драстични разлики в цените на едни и същи медикаменти между различни болници, в някои случаи от 3 до 16 пъти, което при скъпоструващи лекарства означава разлика от десетки хиляди левове. Причината е, че тези медикаменти нямат регистрация у нас и не се следят от Националния съвет по цени и реимбурсиране, а често се внасят само от един дистрибутор.

Здравното министерство вече бе обявило намерение да въведе и тавани на цените, базирани на стойността на лекарствата в други европейски държави.