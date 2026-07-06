От 8 до 12 юли плаж Didi Beach в „Сарафово“ ще се превърне в арена на скорост, адреналин и безкомпромисни битки по вода. Над 300 състезатели от десетки държави ще участват в надпреварата, сред които са водещите пилоти от Кувейт, Обединените арабски емирства и световния елит на аквабайка.
Стартът на състезанието ще бъде даден в 10:00 часа на 8 юли с упражнения на участниците, а церемонията по официалното откриване на Световното първенство по джет ски ще се състои на 10 юли – петък, от 20:00 часа. Подробна програма ще откриете в прикачения файл.
Правото да организира европейския кръг от световния шампионат България спечели в сериозна конкуренция с Франция, Полша и Белгия – признание както за развитието на спорта у нас, така и за професионалната работа на организаторите.
Събитието се реализира от клуб „Акватракс Рейсинг Бургас“ със съдействието на Българската федерация по водомоторни спортове, в партньорство с Община Бургас и под егидата на кмета Димитър Николов. Сериозна подкрепа за подготовката и логистиката оказват Министерството на младежта и спорта и министър Енчо Керязов.
Световното първенство е част от най-престижната международна верига в аквабайка, чиито стартове се провеждат на три континента – Европа, Азия и Америка. Финалният етап традиционно събира най-добрите състезатели от световните серии в Тайланд, превръщайки надпреварата в своеобразен връх на сезона.
Зрителите в Бургас ще имат възможност да наблюдават на живо най-бързите машини и най-добрите пилоти в света. Надпреварата ще бъде излъчвана пряко по Eurosport за международната аудитория, а финалните серии на 12 юли ще достигнат и до българските зрители чрез ефира на БНТ.
Ако искате да бъдете част от едно от най-големите международни спортни събития в България, присъединете се към екипа от доброволци. Така ще помогнете за успешното провеждане на кръга от Световното първенство по джет ски.
Набират се мотивирани, енергични и отговорни хора, които искат да преживеят атмосферата на световен спортен форум отблизо и да допринесат за неговия успех.
Може да заявите участието си като доброволец на Световното първенство на адрес: https://ihelp.bg/events/112/view
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