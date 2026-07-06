Шестима души са задържани за притежание или разпространение на наркотични вещества при специализирана полицейска операция, проведена на територията на Слънчев бряг, съобщиха от Районно управление – Несебър.

Акцията е осъществена в часовия диапазон от 23:00 ч. на 4 юли до 05:00 ч. на 5 юли, като задържаните са на различна възраст и от различни населени места в страната. При процесуално-следствените действия са открити и иззети суха тревна маса (марихуана), кристали метамфетамин, както и 15 флакона с райски газ, предлагани за продажба в денонощен хранителен магазин.

По случая са образувани три преписки и три бързи производства.

В рамките на операцията е установен и задържан 22-годишен водач от София, който е управлявал лек автомобил „Мерцедес С 500“ с софийска регистрация след употреба на наркотично вещество – кокаин. Той е задържан за срок до 24 часа, като по случая също е образувано бързо производство.