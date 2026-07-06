Четирима туристи се удавиха в рамките на един час в района на турския курорт Кушадасъ на Егейско море, съобщи агенция ИХА. Силният вятър, духащ със ско…
Бургаският окръжен съд ще разгледа днес искането за постоянен арест на директора на „ВиК“ Цветан Мирчев и още един обвиняем по случая. Дв…
На 6 юли Православната църква почита паметта на Преп. Сисой Велики и на Св. свещномъченик Валентин Римски. На тази дата имен ден имат хората с имената В…
36-годишен шофьор беше задържан на автомагистрала „Тракия“, след като предложил подкуп на полицейски служители, за да избегне проверка за уп…
Автобус, пътуващ по линията Бургас - София, се е запалил рано тази сутрин малко преди тунела „Траянови врата“ на автомагистрала „Траки…
Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни…
През нощта времето ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в и…
Временно е ограничено движението по пътя Добрич – Варна в района на петия километър от изхода на Добрич в посока Варна заради пътнотранспортно про…
Традиционната българска трапеза претърпява тиха, но категорична трансформация. Хлябът и тестените закуски, които дълги години заемаха централно място в …
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