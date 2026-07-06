Постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" поиска днес Окръжната прокуратура в Бургас за директора на Водоснабдяване и канализация ЕАД –Цветан Мирчев и служител по инвеститорски контрол в дружеството И. Б.. Тава съобщи прокурор Иван Кирков, минути преди старта на съдебното заседание.

Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост в схема с фиктивно почистване на сондажни кладенци, извършена в съучаствие в периода от януари до юли 2026 г. Мирчев е привлечен като извършител, а И. Б. – като помагач, в качеството им на длъжностни лица в отдел „Строителство“ на дружеството.

По данни на прокуратурата в резултат на деюствията им ВиК – Бургас е ощетена с 303 281 евро, а към момента все още се извършват експертизи за установяване на точния размер на щетите и обема на неизпълнените дейности.

Сумата, твърди държавното обвинение, е преведена към търговско дружество, въпреки че част от договорените дейности не са били изпълнени, което е довело до имуществени вреди за предприятието.

В рамките на разследването е установено, че сондажи са били отчетени документално като изпълнени, като са изготвяни актове и протоколи за приемане на работата. Въз основа на тях са извършвани плащания към изпълнителя, без реално да е извършена част от дейностите по обществената поръчка, която е на стойност около 1 милион евро.

Разследването е започнало по сигнал, като първоначално информацията е била свързана с друго досъдебно производство, нямащо пряка връзка със случая. В хода на действията са събрани данни за евентуално неправомерно разплащане по проекта.