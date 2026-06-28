Бившият премиер Бойко Борисов разкритикува предложения от правителството на министър-председателя Румен Радев бюджет, като заяви, че управляващите не трябва да се оправдават с наследени проблеми, а да предприемат мерки за възстановяване на финансовата дисциплина. Лидерът на ГЕРБ е в Кюстендил заради Националната академия „Нови умове“, която партията организира с цел "да открие млади лидери, готови да движат България напред в бъдещето".

По думите му ГЕРБ е поел управлението на страната през 2009 г. в сходна ситуация, но вместо да търси оправдания, е провел консервативна финансова политика.

„Ние не се оправдавахме с никого, а правехме това, което трябва“, заяви Борисов. Той припомни, че първото правителство на ГЕРБ е затегнало бюджетните разходи, намалило е дефицита и е постигнало бюджетен излишък въпреки световната финансова и икономическа криза.

Според Борисов именно строгата финансова дисциплина е превърнала България в „отличник на Европа“, а страната е усвоила над 99,8% от европейските средства. Той обаче заяви, че сега България вече е в наказателна процедура още през първия месец от управлението на новия кабинет.

Лидерът на ГЕРБ посочи още, че в страната има значителен финансов ресурс, като даде за пример интензивния туристически поток към Гърция и заяви, че над 60 млрд. лева са били разплатени.

„Когато фалираха държави, аз не давах България да мръдне нищо, а през еврофондовете успявах да компенсирам и държавата да върви нагоре“, каза още Борисов.