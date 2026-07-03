В света на медицината има лекари, които просто изпълняват дълга си, и такива, които го превръщат в призвание. В Комплексния онкологичен център (КОЦ) – Бургас, едно име се произнася с особен респект както от колегите, така и от хилядите пациенти, преминали през залите на Клиниката по онкохирургия – д-р Хрусанов.

Д-р Хрусанов не е просто хирург; той е от онези специалисти, които не спират да надграждат уменията си в името на живота. Известен със своята прецизност и хладнокръвие в най-сложните ситуации, той е сред пионерите в Бургас, които налагат съвременните стандарти в онкохирургията.

Повече от лекар – опора в трудните моменти

Това, което истински отличава д-р Хрусанов обаче, не е само скалпелът, а неговият подход. В онкологията диагнозата често звучи като присъда, но в кабинета на д-р Хрусанов тя се превръща в план за битка. Той притежава рядката дарба да обяснява сложното по разбираем начин и да вдъхва спокойствие там, където цари страх. Неговата емпатия е пословична – той не лекува просто „случаи“, той лекува хора, споделяйки техните тревоги и борейки се за всеки един като за свой близък.

Екипният дух и лидерството

Като част от елитния екип на КОЦ-Бургас, д-р Хрусанов е пример за колегиалност. Той е двигателят на мултидисциплинарния подход, вярвайки, че най-добрите резултати се постигат, когато хирурзи, онколози и лъчетерапевти работят в пълен синхрон. Неговата енергия и отдаденост вдигат летвата за цялото отделение и вдъхновяват младите лекари да останат и да се развиват тук, в България.

Благодарността на Бургас

Ако се разходите по коридорите на онкологичния център, ще чуете десетки истории за д-р Хрусанов. Истории за спасени животи, за върната надежда и за протегната ръка в най-мрачния час. За много семейства в Бургас и региона той е човекът, на когото дължат щастието да бъдат отново заедно.

Д-р Хрусанов е доказателство, че българската медицина има своето светло лице. Той е лекар, който носи огромна отговорност на раменете си, но я носи с достойнство, усмивка и непоколебима вяра в успеха. Защото за него хирургията не е просто професия – тя е мисия да връща бъдещето на хората.