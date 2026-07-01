Възможностите за сътрудничество в сферата на образованието обсъдиха на среща кметът на Бургас Димитър Николов и Джем Зорлу - ректор на държавния университет „Неджметин Ербакан“ в гр. Коня, Турция.

На срещата присъстваха също генералният консул на Република Турция в Бургас Толга Оркун, заместник-кметът по образование Михаил Ненов и директорът на дирекция „Образование и младежки политики“ към Община Бургас Катя Мишева. Проф. Зорлу прояви интерес към изграждането на студентския кампус в Бургас и беше искрено изненадан, че Общината, а не държавата развива толкова мащабен проект, свързан с висшето образование.

От своя страна Димитър Николов покани преподаватели от университет „Неджметин Ербакан“ да гостуват в Бургас и да изнесат лекции пред местни студенти. В турския университет се обучават 40 хил. студенти. Висшето учебно заведение разполага с 14 факултета, 4 института и 2 висши професионални школи. Има и собствена болница с капацитет от 1500 легла, в която специализират студенти от университета.

„За нас е важен Вашият опит, защото ние сега се учим и ни трябват хора като вас, които вече са минали по този път, за да бъдем и ние по-ефективни“, коментира бургаският кмет. От своя страна проф. Джем Зорлу покани Димитър Николов да посети гр. Коня, университетът и болницата към него.

Той допълни също така, че в града има центрове за деца с аутизъм и синдром на Даун, а също така се работи активно и с хората с Алцхаймер. Социалните програми са силно застъпени и в политиката на Община Бургас, а това дава добри възможности за сътрудничество, коментираха и двете страни.

По време на срещата кметът и ректорът засегнаха и една наболяла тема за региона - бързото преминаване на бълагро-турската граница. „Турция има нужда от България за свързаността си Европа, а България се нуждае от Турция за свързаността си с Азия“, обясни Проф. Джем Зорлу. Той допълни, че много харесва Бургас и с удоволствие би идвал тук, но мисълта, че трябва да чака с часове на границата го спира от чести пътувания.

От своя страна кметът обясни, че българската държава вече е осъзнала колко е важна транспортната свързаност между двете държави и се надява на бързи решения в тази посока.