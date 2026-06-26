ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 2062/26.06.2026 г.

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.18, чл.52 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет – Бургас, Решениe на Общински съвет - Бургас, по т. 9 от дневния ред на проведеното на 28.05.2026 г. заседание (Протокол № 38), във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 56 от НРПУРОИВ,

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 10 години, считано от стопанската 2026/2027 г., съгласно списъци на земеделските земи, по землища - неразделна част от настоящата заповед, с подробно описани начални тръжни цени и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.

Земеделската земя, предмет на търговете, се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури и/или устройване на постоянен пчелин.

Търговете да се проведат на 14.07.2026 г. от 12:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет.1, зала 1.

Определям депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот, посочен в списъка с имоти - по землища, който да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка“ АД – клон Бургас.

Определям цена на един комплект тръжна документация за землище в размер на 15,34 евро (30 лева), без ДДС, внесена в касата на Център за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас, невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа,

Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 10.07.2026 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 13.07.2026 г.

Утвърждавам тръжна документация, както следва:

- копие от настоящата заповед;

- Условия за провеждане на търг с тайно наддаване;

- Списък на имотите, обработваеми земеделски земи, по землища;

- Приложение № 1 - Заявление за участие в търга ;

- Приложение № 2 - Декларация по чл. 61а, ал. 1 от НРПУРОИВ;

- Приложение № 3 - Декларация по чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИВ;

- Приложение № 4 - Декларация за оглед на имот/и;

- Приложение № 5 – Проект на договор;

- Приложение № 6 - Наддавателно предложение;

- Приложение № 7 - Таблица с началните тръжни цени;

При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 21.07.2026 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.

Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 17.07.2026 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 20.07.2026 г.

Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително.

Съобщение за провеждането на търговете да се публикува на електронните страници на Община Бургас и Общински съвет – Бургас, в местните средства за масово осведомяване и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас и на Председателя на Комисията

за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас