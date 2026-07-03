Една от най-впечатляващите летни атракции в Поморие - плаващият музикален фонтан „Окъпан в светлина“ отново възобновява своите вечерни спектакли. Съоръжението е разположено на около 25 метра от брега край крайбрежната пешеходна алея на ул. „Пейо К. Яворов“ и предлага зрелищно водно и светлинно шоу, съчетаващо музика, динамична водна хореография и впечатляващи светлинни ефекти.

И през това лято атракцията ще се провежда по утвърдения график – всеки вторник, четвъртък и събота в два сеанса: от 21:30 до 22:00 часа и от 22:30 до 23:00 часа.

Първото представление за сезона е насрочено за утре - 4 юли (събота), когато посетителите на морския град ще могат отново да се насладят на едно от най-впечатляващите вечерни преживявания по Южното Черноморие.