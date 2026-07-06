“Лекарите, медицинските сестри, лаборантите и целият персонал на Комплексния онкологичен център – Бургас обединяват гласовете си в едно огромно и искрено „БЛАГОДАРИМ!“ към Стилиян Петров и неговата фондация. Дарението на жизненоважна медицинска апаратура на стойност 111 180 евро е спазено обещание, което директно се превръща в спасени човешки животи. Преди месец „Мачът на надеждата“ изпълни Бургас с емоция, а днес тази емоция се материализира в реална, безценна подкрепа за нашето лечебно заведение“. Това обявиха днес от КОЦ-Бургас, след като днес стана ясно каква техника ще бъде закупена за здравното заведение със средства, събрани от „Мача на надеждата“, който се проведе на 6 юни в морския град.

Новата техника ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологичните заболявания, като вдигне качеството на грижата за пациентите на изцяло ново ниво.

"Всеки ден нашият екип влиза в тежка битка за живота и здравето на хората. Когато до нас застават съмишленици с големи сърца като Стилиян Петров, ние знаем, че не сме сами. Това дарение ни дава сигурност, а на пациентите ни – още по-голяма надежда за утрешния ден. Благодарим Ви за човечността, за мъжката дума и за това, че избрахте да инвестирате в здравето на Бургас и целия регион! Респект пред голямото Ви сърце!, заявиха с уважение и признателност от КОЦ-Бургас.