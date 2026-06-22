Днес разказваме историята на Мария Тодорова от Бургас - пациентка, която в един от най-трудните моменти за здравето си не успява да получи лечение от лекаря, на когото има доверие, заради забавяне на административни процедури. Мария е активен човек и спортист, който рядко е имал здравословни проблеми. До скоро болниците са били далеч от ежедневието ѝ. Само седмица преди самата тя да се изправи пред сериозно изпитание, дъщеря ѝ е оперирана по спешност от апендицит в МБАЛ „Сърце и Мозък“- Бургас. Операцията преминава успешно и оставя у Мария силно доверие към медицинския екип и към болницата.

Дни по-късно обаче самата Мария започва да получава тежки кръвоизливи. Състоянието ѝ се влошава бързо и става ясно, че е необходима спешна медицинска намеса. Като пациентка на д-р Радослав Горанов тя има ясно решение къде и от кого иска да бъде лекувана. Провеждала е прегледите си при него и желанието ѝ е именно той да извърши необходимата оперативна манипулация. Това обаче се оказва невъзможно. Заради забавянето на административните процедури по лицензирането на новата структура „Мама и Аз“ към МБАЛ „Сърце и Мозък“ - Бургас, специалистите са в невъзможност да извършват болнично лечение. В интерес на здравето на жената и поради спешността на състоянието ѝ е взето съвместно решение тя да се насочи към друго лечебно заведение.



„Знаех при кого искам да се лекувам. Имах доверие. Но състоянието ми не позволяваше да чакам“, споделя Мария.

Близки и познати я съветват в тази ситуация да потърси помощ в София или Варна. Парадоксът е, че част от специалистите, заради които пациентите от Югоизточна България години наред са пътували до тези градове, вече работят в Бургас. Въпреки това, заради административното забавяне, те отново са изправени пред необходимостта да търсят лечение далеч от дома си. За Мария подобно пътуване вече е невъзможно. Тя постъпва в друго лечебно заведение, но дни след изписването си развива висока температура и състоянието ѝ отново се влошава.



„Не можех да пътувам. Бях изтощена. Коремът ми се подуваше, температурата не спадаше“, разказва тя. Тогава отново търси помощ в МБАЛ „Сърце и Мозък“ - Бургас, където получава своевременно лечение и се възстановява благодарение на адекватната намеса на екип от специалисти.



Потърсен за коментар по темата, д-р Радослав Горанов – акушер гинеколог с 28 годишен клиничен и оперативен опит, и част от екипа в болницата заяви:

„Квалификацията и професионалните възможности на вече готовите екипите, съчетани с медицинското оборудване от най-висок клас, осигурено от МБАЛ „Сърце и Мозък“, ще създадат условия за оказване на своевременна и качествена медицинска помощ припокриваща всички съществуващи стандарти в специалността Акушерство гинекология и репродуктивна медицина. В новата структура „Мама и аз“ ще се работи в пълен обем класическа, миниинвазивна, лапароскопска и роботизирана хирургия. Това, съчетано и подкрепено от другите съществуващи високоспециализирани клиники в болницата позволява и прилагането на мултидисциплинарен подход без аналог в Югоизточна България. В по-дългосрочен план това е сигурна заявка за утвърждаването на Клиника по гинекология с национално значение.“

Днес Мария е у дома и се възстановява. Нейната история обаче поставя важен въпрос – колко пациенти продължават да чакат, въпреки че необходимите специалисти, апаратура и условия за лечение вече са налице?

В положението на Мария са десетки жени. Техният случай показва колко важно е пациентите да имат навременен достъп до лечение и възможност да се доверят на избрания от тях медицински екип.