Ученици и младежи с интерес към обществения живот, политиката, правото и дебатите, имат възможност да участват в образователна симулация и да влязат в ролята на депутат, министър, президент или журналист. Шанс за това им дава тазгодишното издание на образователната симулация „Модел Република България“, която ще се състои в Бургас. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Учениците и младежите на възраст от 15 до 29 години от цялата страна могат да кандидатстват за участие до 2 юли.

Тазгодишната симулация „Модел Република България - Чайка“ е шанс за младите хора да се запознаят отблизо с функциите на българските институции, да участват в дебати, да изложат своята визия за развитие на България, да развият презентационни умения, критическо мислене и работа в екип.

Образователната инициатива ще се състои в Бургас от 27 до 31 юли, а вторият й етап се предвижда да е в Народното събрание.

„Модел Република България - Чайка“ е инициатива на Ученическия комитет към Община Бургас. Осъществява се с подкрепата на Общината, Регионалното управление на образованието в Бургас, Младежкия международен център в Бургас, Професионалната гимназия по транспорт в града и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, а организационният екип е съставен от участници в предходните издания на „Модел Република България“, поясняват от МОН.