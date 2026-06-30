Тийнейджъри на групи прииждат към дома на инфлуенсъра Стоян Колев, който е под домашен арест в жилището си в Бургас. Момичета и момчета на по 12-14 години на групички ходят при звездата си от ТikTok и разпалено искат снимка с него. „Явно заветният кадър с тиктокъра в момента е някаква мода“, коментираха съседи, станали свидетели как ентусиазирано нагоре-надолу по стълбите в сградата щъкат неговите малолетни фенове.

Днес пък беше разпространено съобщение от прокуратура, от което става ясно, че Стоян Колев е поискал да напусне дома си за „обществено събитие в Бургас“ в периода от 19 часа на 30 юни 2026 г. до 10 часа на 1 юли 2026 г. По това време в морския град се състои традиционното посрещане на първото юлско слънце с голям концерт и купон на плажа. С постановление на Окръжна прокуратура-Пазарджик не е било уважено искането му да напусне мястото на изтърпяване на взетата спрямо него мярка за неотклонение „домашен арест“ от Окръжен съд-Пазарджик.

Припомняме, че Стоян Колев е привлечен като обвиняем по досъдебно производство в Районна прокуратура-Пазарджик за това, че на 16 юни 2026 г., на автомагистрала „Тракия“ е управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества и е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила.

По искане на Районна прокуратура-Пазарджик Районен съд-Пазарджик е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо С.К. Той е обжалвал. На 25 юни 2026 г. въззивната инстанция - Окръжен съд-Пазарджик, е изменил мярката за неотклонение и е определил „домашен арест“ спрямо него, като прокурорът по делото е настоявал да бъде потвърдено постоянното му задържане.