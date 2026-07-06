Този август Мария Силвестър излиза от телевизионното студио и прожекторите , за да се срещне с бургазлии и гости на живо. Харизматичната водеща се присъединява към първия подкаст на открито – SEA YOU PODCAST. Вълнуващото събитие ще се проведе на 16 август от 19:30 часа в пространството на Морска гара. Мария ще бъде гост на един от най-популярните създатели на съдържание у нас – Стефан Попов – Чефо. Двамата ще обсъждат теми, които вълнуват всички нас - успехите, трудностите, личните избори и историите, които рядко стигат до телевизионния екран. Публиката ще се наслади на любопитни истории , неподправени емоции и моменти, които няма как да бъдат преживени пред екрана.



Със своята естественост, емпатия и способност да докосва хората чрез истински истории Мария Силвестър се превърна в символ на човечността и надеждата за хиляди зрители.



На сцената ще бъдат още Ивка Бейбе и Асен Кукушев, а организаторите подготвят и още изненади с популярни гости, чиито имена ще бъдат обявени съвсем скоро.



SEA YOU PODCAST обещава да се превърне в едно от най-запомнящите се летни събития в Бургас – вечер, в която популярните личности слизат от екрана, а разговорите са без филтър .

Билетите са ограничени, а интересът към първото издание вече е изключително голям.