Сигнал за поставено взривно устройство осуети началото на делото срещу Никола Бургазлиев, подсъдим за тежък пътен инцидент в курорта „Слънчев бряг“. Заседанието, насрочено за 10:00 часа днес в Окръжния съд в Бургас, бе блокирано заради извънредната ситуация.
Минути преди планирания старт съдебната охрана разпореди незабавна евакуация на всички служители и граждани от съдебната палата. На място бяха изпратени полицейски екипи, които извършват щателна проверка на сградата за съмнителни предмети.
В резултат на евакуацията прокуратурата към момента не може да внесе в съда искането си за определяне на най-тежката мярка за неотклонение спрямо директора на „ВиК – Бургас“ Цветан Мирчев. Той беше задържан за разпит в петък, след акция на ГДБОП в централата на водоснабдителното дружество в Бургас. Разследването е свързано със съмнения за фиктивно изпълнение на обществена поръчка, като в рамките на операцията са били извършени претърсвания, изземвания на документи и проверки в офисите на ръководството.
Случаят се развива на фона на друга скорошна операция в сектора, при която само преди около седмица беше задържан директорът на „ВиК – Несебър“ по отделно разследване за искане и получаване на подкуп в размер на 8000 евро.
Заради заплахите започна евакуация на двете съдебни сгради.
На място има засилено полицейско присъствие, а служители на МВР с обучени кучета извършват щателна проверка на сградите.
Към момента няма информация при проверките да са открити взривни устройства. Действията на полицията продължават.
Сигнал за "минирани" хотели също бе изпратен до редакциите на медиите. В него се посочва, че бомби са заложени най-вече в места за настаняване и магазини в Слънчев бряг.
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