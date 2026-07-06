Сигнал за поставено взривно устройство осуети началото на делото срещу Никола Бургазлиев, подсъдим за тежък пътен инцидент в курорта „Слънчев бряг“. Заседанието, насрочено за 10:00 часа днес в Окръжния съд в Бургас, бе блокирано заради извънредната ситуация.

Минути преди планирания старт съдебната охрана разпореди незабавна евакуация на всички служители и граждани от съдебната палата. На място бяха изпратени полицейски екипи, които извършват щателна проверка на сградата за съмнителни предмети.

В резултат на евакуацията прокуратурата към момента не може да внесе в съда искането си за определяне на най-тежката мярка за неотклонение спрямо директора на „ВиК – Бургас“ Цветан Мирчев. Той беше задържан за разпит в петък, след акция на ГДБОП в централата на водоснабдителното дружество в Бургас. Разследването е свързано със съмнения за фиктивно изпълнение на обществена поръчка, като в рамките на операцията са били извършени претърсвания, изземвания на документи и проверки в офисите на ръководството.

Случаят се развива на фона на друга скорошна операция в сектора, при която само преди около седмица беше задържан директорът на „ВиК – Несебър“ по отделно разследване за искане и получаване на подкуп в размер на 8000 евро.