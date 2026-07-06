Близо 8000 посетители се очакват в рамките на двудневния Sunset Port Festival на Рибарско пристанище – Поморие. На 22 и 23 август Поморие ще бъде домакин на това бутиково открито музикално събитие, което за първи път ще се проведе на обновената пристанищна зона. В програмата на 22 август ще се включат едни от най-обичаните български изпълнители, сред които: Криско, Мария Илиева, Михаела Филева, Остава, Мона, DJ Marti G, както и местните артисти The Pomorians и Ultraviolet. На 23 август на сцената ще бъде световноизвестният DJ Roger Sanchez, заедно с Dimo BG, Diass и Spirit Grow. Събитието обединява българска музика на живо с международен хаус звук, на фона на залеза над Черно море. Концепцията поставя акцент върху атмосферата край морето, залеза пред сцената и вечерта, преминаваща в нощно парти край водата.

Инициативата вече получи и национално признание. На 2 юли в София беше подписано споразумение за сътрудничество между Българска телеграфна агенция и Община Поморие за популяризиране на културния календар на града. БТА бе обявена и за официален медиен партньор на фестивала. Амбицията на организаторите е Поморие да се превърне в желана дестинация за подобен тип културни и музикални изяви.

През фестивалния уикенд се очаква ръст в резервациите на хотели, ресторанти и локални бизнеси в района. От осигурения буферен паркинг до манастира ще се движи маршрутен транспорт директно до пристанището, с цел да се избегне претоварване на централната зона на Поморие.

Билети могат да бъдат закупени на www.sunsetfestival.bg.

За контакт: hello@sunsetfestival.bg | +359 886 184050 | www.sunsetfestival.bg