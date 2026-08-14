С музика, светлини и водно шоу Поморие отбеляза домакинството на Бургас за Евровизия. Пеещите фонтани се превърнаха в сцена за зрелищен спектакъл, който събра жители и гости на града.



Водните струи оживяха в ритъма на песента на ДАРА “Bangaranga”, а светлинните ефекти допълниха празничната атмосфера. Шоуто привлече десетки зрители, които проследиха изпълненията край фонтаните. Инициативата превърна вечерта в своеобразен празник на музиката и даде възможност на туристи и гости в Поморие да станат част от емоцията около провеждането на Евровизия в Бургас.