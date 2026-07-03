Районният съд в Поморие освободи под „домашен арест“ с електронно проследяващо устройство 55-годишният бизнесмен Иван Сивов, който беше задържан на 1 юли т.г. след инцидента с джет в Ахелой. При злополуката пострада тежко 17-годишен израелският турист, а още няколко младежи получиха по-леки травми.

Разследването твърди, че Сивов управлявал джета, теглил надуваем атракцион без какъвто и да е документ за правоспособност. Той е изкарал курс, като трябвало да се яви пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за получаване на официалния документ няколко дни след инцидента.



Срещу него е повдигнато обвинение по чл.. 134 от Наказателния кодекс - за причиняване на средна телесна повреда поради професионална непредпазливост. Законът предвижда до две години лишаване от свобода или пробация за това престъпление.

Според съдът няма достатъчно данни, които да обосновават реална опасност обвиняемият да се укрие от правосъдието. Затова и искането на държавното обвинение за налагането на най-тежка мярка за неотклонение бе отхвърлено.



Решението не е окончателно и подлежи на обжалане.