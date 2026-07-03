Хотелиери от курортите "Златни пясъци" и "Св. св. Константин и Елена" отчитат по-слаб летен сезон спрямо предходните години. Те сравняват ситуацията с тази по време на ковид-пандемията, но с основната разлика - силно завишените цени, които са основна пречка. По думите им високите разходи, недостигът на кадри, намалената транспортна достъпност и лошата инфраструктура са основни проблеми, пред които се изправя българският туризъм.

Заместник-председателят на Сдружението на хотелиерите в "Златни пясъци" и собственик на хотел Станислав Стоянов заяви, че данните от началото на сезона потвърждават опасенията на бранша.

"Спрямо миналата година има спад както на туристите, така и на заетостта на хотелите. По предварителни изчисления намалението е около 30 процента", посочи той за Радио Варна.

По думите му България постепенно губи позиции сред предпочитаните туристически дестинации.

"С годините изгубихме своята реклама и разпознаваемост. Конкурентните държави инвестират в силен маркетинг, добра инфраструктура и транспортна свързаност, което им дава сериозно предимство", коментира Стоянов.

Той отбеляза, че тази година се наблюдава по-силно присъствие на туристи от Украйна и увеличение на посетителите от Полша, но това не е достатъчно, за да компенсира загубите от традиционните пазари. По думите му заетостта в много хотели към момента е около 30–40 процента.

За да привлекат повече туристи и да задържат персонала си, хотелиерите са принудени да предлагат пакети на значително по-ниски цени

"Всяка година става все по-трудно да намираме кадри. В момента секторът оцелява буквално на мускули", каза още Стоянов.

Подобна е оценката и на хотелиери в курорта "Св. св. Константин и Елена". Собственикът на хотел Атанас Карагеоргиев заяви, че при тях туристическото присъствие изглежда по-добро, но това не означава, че бизнесът работи успешно.

"Туризмът не е само присъствие на туристи, а и икономика. Именно там положението е много тежко", подчерта той.

Карагеоргиев обясни, че хотелът му е запазил цените на нивата от миналата година, тъй като още преди сезона екипът му е предвидил какъв ефект ще окажат инфлацията и поскъпването на разходите.

"Вече втори месец едва събираме средства за заплати. Всичко е поскъпнало. Няма разход, чиято цена да не е увеличена. Мерките, които се обявяват, при нас не се усещат", каза Карагеоргиев.

По думите му голяма част от хотелите са принудени да намаляват цените на пакетите, за да привлекат туристи, което допълнително намалява рентабилността.

Хотелиерът определи настоящия сезон като един от най-трудните през последните години

"В колапс сме. Това е изключително тежък сезон и засега не се вижда краят му", заяви Карагеоргиев.

Според него причините са комплексни и започват от държавната политика. Карагеоргиев даде пример и със състоянието на инфраструктурата около курорта.

"Пътят към "Св. св. Константин и Елена", обраслите участъци и занемарената среда са достатъчни, за да направят лошо първо впечатление. Ако видя подобно нещо в Румъния, вероятно бих избрал друго място за почивка. Там не го виждам, виждам го в България, за съжаление", коментира той.

По думите му туристическият бизнес не трябва да плаща цената на пропуски в държавната политика. Той призова министъра на туризма да инициира среща с представители на различни институции, тъй като проблемите на сектора изискват координирани действия.

"Необходим е цялостен анализ и комплексна политика. Туризмът не може да се развива, ако всеки проблем се разглежда поотделно", подчерта Карагеоргиев.

Като друг сериозен проблем той открои недостига на квалифицирани кадри. Според него професионалното образование е недостатъчно обвързано с практиката, а свободното движение на работна сила води до изтичане на подготвени специалисти към по-развитите икономики.

Въпреки трудностите Карагеоргиев заяви, че остава оптимист.

"Кризите са циклични. Необходим е диалог между държавата и бизнеса и ясна политика за развитието на туризма. Без условия за работа и развитие няма как секторът да бъде двигател на икономиката", заключи Атанас Карагеоргиев.