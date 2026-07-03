„От осем години се занимавам с това и през цялото време съм се грижил за безопасността на нашите клиенти. Искрено съжалявам за случилото се и се надявам пострадалият да се възстанови. Израелците са наши приятели“. Това заяви пред Районния съд в Поморие 55-годишният бизнесмен Иван Сивов. Припомняме, че той беше задържан на 1 юли т.г., след като по време на туристическа обиколка с джет, теглещ надуваем атракцион, беше тежко ранен 17-годишен израелски турист, а още няколко души получиха по-леки наранявамия.



Злополуката станала по време на последната обиколка. Трима израелски туристи – Илай, Идо и Ноел – падат във водата, като Ноел получава тежка фрактура и сериозни травми. По данни от разследването всеки от тях е заплатил по 120 евро за атракциона. Преди началото на разходката са им били предоставени спасителни жилетки и е бил проведен инструктаж за безопасно поведение по време на атракциона, стана ясно по време на разпитите.



Днес прокуратурата настоя на Сивов да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Според адвоката му - Тодор Досев искането на магистратите за най-тежката мярка за неотклонение е неоснователно. Защитата счита, че най-вероятния изход от делото е административно наказание. По думите му

По време на съдебното заседание стана ясно, че Сивов е преминал необходимия курс за управление на джет и е трябвало да се яви в Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за да получи свидетелство за правоспособност. Към момента на инцидента обаче той е управлявал плавателното средство без издаден документ.

Пострадалият Ноел остава под лекарско наблюдение. В Бургас се намира представител на застрахователя, който подготвя възможно транспортиране с въздушна линейка през Варна до Тел Авив. Лекарите обаче преценяват, че състоянието му е твърде нестабилно за полет.

Срещу Иван Сивов е повдигнато обвинение за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда при изпълнение на служебни задължения. Законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода, като прокуратурата не изключва възможност за по-тежка квалификация при влошаване на медицинските експертизи.







Той вече е реабилитиран, а според защитника му, адвокат Тодор Досев, най-вероятният изход от делото е налагане на административно наказание. По думите му искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение е неадекватно.

От свидетелските показания става ясно, че Сивов е преминал необходимия курс за управление на джет и е трябвало този петък да се яви в Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за да получи свидетелството си за правоспособност. До този момент обаче той е управлявал джета без издаден документ.

Пострадалите Илай, Идо и Ноел са се качили за последната си обиколка с атракциона, по време на която Ноел получава тежка фрактура. Всеки от туристите е заплатил по 120 евро за атракциона. Преди началото на разходката на всички израелски туристи са били предоставени спасителни жилетки, като им е бил проведен инструктаж да се държат за дръжките на надуваемия атракцион.

В Бургас вече се намира представител на застрахователя на пострадалия, който подготвя спешното му транспортиране с въздушна линейка през Варна до Тел Авив. Засега обаче лекарите са категорични, че състоянието на младежа остава твърде нестабилно, за да бъде извършен подобен полет.

Семейството на пострадалия няма да се конституира като частен обвинител, тъй като всички участници в атракциона предварително са подписали декларации за информирано съгласие.

Срещу Иван Сивов е повдигнато обвинение за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда при изпълнение на служебните му задължения. Законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода. От прокуратурата уточниха, че ако последващите медицински експертизи установят по-тежък характер на травмите или влошаване на състоянието на пострадалия, обвинението може да бъде преквалифицирано в значително по-тежко.