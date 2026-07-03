Родителите на три момчета на 14 години са глобени с по 250 евро, след като децата им са хванати да управляват електрически тротинетки.

Сигнал в Община Бургас за групата деца, които са били в двора на училище, е получен на 1 юли. На място е изпратен екип на УКОРС. Общинските служители са отвели децата във Второ районно управление, където са били извикани и родителите им.

Законът забранява на лица под 16-годишна възраст да управляват електрически тротинетки. Тъй като става въпрос за непълнолетни или малолетни нарушители, отговорност носят родителите.

Това е вторият подобен случай в рамките на няколко седмици, при който родител плаща глоба, защото детето му е хванато да управлява индивидуално електрическо превозно средство. При първия случай момчето е карало по ул. „Александровска“.

От началото на месец юни са глобени 61 души, които са карали електрически тротинетки на нерегламентирани за това места. Санкционираните велосипедисти са 47. Сигналите, които постъпват ежедневно обаче са десетки.

Община Бургас настоява за по-бързото приемане на наредбата за задължителна регистрация на електрическите индивидуални превозни средства.

Това е единственият начин бързо и лесно да се установяват нарушителите, тъй като електрическите тротинетки са бързи и маневрени и опитите да бъдат спрени често крият риск както за водачите, така и за околните.