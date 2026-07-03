Интерпол публикува в четвъртък обявление, че Анастасия Березовска, 39-годишна украинка, живееща в Германия, е издирвана във връзка с експлозията в Монако в понеделник, чиято цел беше украинския олигарх Вадим Ермолаев. Трима души бяха ранени, единият от които сериозно.

Според сигнала на Интерпол, издирваната жена има "тъмнокестенява" коса и татуировка на дясната си ръка и е обект на разследване, образувано от прокуратурата на Монако, за "опит за убийство и поставяне с престъпно намерение на взривно устройство в публичното пространство", наред с други обвинения.

Според френски медии, разследващите са стигнали до нея благодарение на записи от охранителни камери. Първо Le Figaro разкри, че главният заподозрян е украинка, живееща в Германия, а Интерпол публикува на уебсайта си профила на Анастасия Березовска, 39-годишна украинка.

Според източник, близък до случая, свидетел я е срещнал преди събитията и е позволил на органите на реда да я идентифицират. На кадрите тя се вижда да стои цяла сутрин около сградата, където е станала експлозията. Изображенията показват също, че е била в Монако от няколко дни.

Главният заподозрян, украински гражданин, "не е действал сам", категоричен бе заместник-прокурорът на княжеството

На разследващите са били необходими 48 часа, за да идентифицират главния заподозрян за експлозията, станала в Монако в понеделник, 29 юни, посочи заместник-прокурорът на Монако Морган Реймънд на пресконференция в петък, 3 юли. Според Реймънд, 39-годишната украинка на име Анастасия Березовска "не е действала сама". Двама други мъже бяха арестувани през последните дни, но нищо не е доказало тяхното участие. Те са освободени от ареста", добави той.

Според представената информация, семейството, на което е извършено нападението, това на олигарх, се е връщало от вечеря на морето по време на нападението. Заподозряната е изчакала жертвите на пейка на площад "Де Мулен", след което е поставила взривно устройство, "взето от пазарската си чанта", на стъпалата на сградата. Тя се е обърнала, за да провери дали жертвите са все още там, преди да детонира експлозива, заяви заместник-прокурорът, добавяйки, че е действала "с дистанционно управление". Използваното устройство "остава самоделно", добави той.

Животът на една от трите жертви на експлозията остава в опасност, казва Морган Реймънд. Според нашата информация, това е любовницата на украинския олигарх Вадим Ермолаев, на когото се съобщава, че е трябвало да му бъде ампутиран кракът поради тежките травми, причинени от експлозията.

"Жена, преоблечена като мъж"

Първоначалните записи от охранителните камери показват мъж, облечен с черна шапка и широки дрехи. По-обширният преглед на записите разкрива няколко появявания на същата фигура, облечена по идентични начини и носеща същата чанта, в княжеството няколко дни по-рано. Заподозряната е извършила няколко разузнавателни пътувания през предходните дни, заяви заместник-прокурорът, като по-специално спомена 26 и 27 юни. Тя е била облечена в същите дрехи и е била преоблечена като мъж. На 28 юни жена също е извършила подобно разузнаване: смята се, че това е заподозряната. Тя е описана като едра и има поне една татуировка.

Тази идентификация доведе разследващите до "превозно средство, регистрирано в Германия"– кола под наем, забелязана в Монако. Проследяването на движението ѝ им позволи да проследят маршрута ѝ до Италия, след това през няколко европейски страни, докато се върне в дома на собственика ѝ в Германия, заяви прокурорът.

Висшият полицейски офицер Ерик Арела, отговарящ за обществената сигурност в Монако, подчерта мащаба на използваните ресурси, като същевременно отбеляза, че идентификациите са "далеч от завършени". Той похвали "изключителната работа на силите за сигурност на Монако", които мобилизираха 200 души, и спомена "монументалното използване на записи от CCTV, което беше от решаващо значение за нашето разследване", проведено съвместно с Интерпол и Европол.