Отличен атестат за нивото на бургаската медицина даде поредното силно участие на специалист от града в престижно научно събитие. Д-р Н. Киселков от Комплексния онкологичен център – Бургас се представи изключително успешно като лектор на провеждащата се в момента XVI Научна конференция по онкология с международно участие. Елитният форум, организиран от УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, събра водещи специалисти от страната и чужбина в хотел „Св. Иван Рилски“, гр. Банско.

Пред академичната общност д-р Киселков изнесе доклад на изключително важна и хуманна тема: „Качество на живот и психологическо възприятие при пациенти след сентинелна лимфна биопсия при кожен малигнен меланом и карцином на гърдата – резултати от проспективно проучване“. Неговият научен труд постави силен акцент върху един често пренебрегван в клиничната практика, но критичен за пациентите елемент – психо-социалното въздействие на тежките онкологични диагнози и интервенции.

Научен подход в името на пациента

Проучването на бургаския медик обхваща 56 пациенти с малигнен меланом и карцином на гърдата, преминали през процедурата по биопсия на сентинелни лимфни възли (БСЛВ) в период от 7 до 24 месеца преди изследването. Чрез използването на международно признати научни методи и въпросници за качество на живота (като EQ-5D-5L и специализиран Ликерт въпросник), д-р Киселков и екипът му анализират нивата на тревожност, депресия и общото емоционално състояние на болните.

Данните от научното изследване показват, че специфичната тревожност и депресивните състояния при пациентите са в пряка зависимост от това доколко те са информирани за процедурата и как комуникират с медицинския персонал.

„Ключовият извод от нашия труд е, че подобряването на комуникационните умения на медицинския персонал и детайлното разясняване на всяка стъпка от лечението са директно свързани с по-доброто качество на живот на пациентите и намаляването на техния психологически стрес“, споделя в доклада си д-р Киселков.

Холистична грижа и европейски стандарти в КОЦ-Бургас

Докладът предизвика сериозен интерес и последваща дискусия сред присъстващите делегати. Специалистите на форума дадоха висока оценка на труда на бургаския лекар, подчертавайки че той задава нов, по-хуманен и холистичен модел на поведение в българската онкология. Това е подход, при който пациентът не се разглежда просто като медицински случай, а като личност, която има нужда от едновременна физическа и емоционална подкрепа.

Успешното представяне на д-р Н. Киселков на международната конференция в Банско е поредното доказателство, че в КОЦ-Бургас работят лекари на европейско ниво. Техният стремеж към непрекъснато научно развитие и иновации гарантира на пациентите от цяла Югоизточна България най-висок стандарт на медицинска грижа.