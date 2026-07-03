Бургас става столица на автомобилната класика по време на 19-ото издание на Ретро парада. Повече от 100 впечатляващи класически автомобила и мотоциклета от България, Сърбия, Словения, Хърватия, Гърция, Румъния и Русия ще бъдат представени на изложението.

Събитието се организира от Бургаския авто-мото клуб „Ретро“ с финансовата подкрепа на Община Бургас и през годините се утвърди като едно от най-очакваните летни събития за ценителите на автомобилното наследство.

По традиция ретро машините ще бъдат подредени по алеите на Морската градина – от Пантеона до Експозиционен център „Флора“, където между 10:00 и 14:00 часа посетителите ще могат отблизо да разгледат автомобилите, да разговарят с техните собственици и да си направят снимки.

Сред най-атрактивните експонати тази година ще бъдат Maserati Ghibli от 1971 г., Ferrari 308 от 1980 г., военна машина от Втората световна война, определяна като първия дрон в света, както и звездата на тазгодишното издание – Buick 2-Door Victoria от 1933 г., собственост на един от най-добрите реставратори на американски автомобили в Източна Европа.

Изданието ще предложи и няколко любопитни дебюта. За първи път бургаски колекционер ще представи рядък кабриолет Mercedes-Benz от 50-те години на миналия век. Своята премиера ще направят и учениците от Професионалната гимназия по транспорт – Бургас, които ще покажат разработения от тях нов електромобил.

В двора на Експозиционен център „Флора“ посетителите ще могат да разгледат изложба на колекционери на мащабни модели с редки и изключително детайлни автомобилни миниатюри.

Организаторите са подготвили специална програма и за най-малките гости. В творческа работилница децата ще могат да рисуват, оцветяват и сглобяват хартиени макети на своите мечтани ретро автомобили.

И тази година Ретро парадът ще подкрепи благотворителна кауза. По време на кулинарни демонстрации световният шампион по приготвяне на пица шеф Росен Найденов и негов колега ще готвят в подкрепа на Фондация „Искам бебе“ – Бургас. Специален гост и дегустатор ще бъде Денисиньо – победителят в последния сезон на Hell's Kitchen.

За празничната атмосфера ще се погрижат изпълнителите от вокална формация „Морските песъчинки“.

След церемонията по награждаването историческите автомобили ще потеглят на традиционния си парад по ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“ и бул. „Демокрация“, за да могат още повече жители и гости на Бургас да се насладят на впечатляващата колекция.

„Ретро парадът не е просто изложение на красиви машини от миналото, а празник на живота, споделеността и съпричастността“, споделят организаторите от Бургаския авто-мото клуб „Ретро“.