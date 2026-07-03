Повече от 72 часа продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна. Полицията издирва и нейния пастрок Асен Симеонов, който е с нея, след като я отвел от дома и в нощта срещу 30 юни.



Обиколили сме около 1000 кв. км, не давахме много информация за действията ни до сега, за да не може издирваният да се възползва от нея"- това заяви пред журналисти в с. Синдел директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски.



При предишни престъпления, за които е бил търсен и по-късно - осъден, Асен се е укривал в пещери край селата и затова сега претърсват подобни места. По-рано днес беше задействана системата BG Alert в три области - Варна, Бургас и Шумен.



12 сигнала са получени, откакто е задействана системата.



Машинист е съобщил, че е видял двамата да вървят през поле край село Юнак, но униформените не са ги открили, информацията е пристигнала с час и половина закъснение.



Старши комисар Пировски апелира сигналите да се дават директно на тел. 112, а не на познати и приятели, защото така полицаите я получават късно и трудно могат да реагират. Момичето е било засечено на камери в селото в нощта на изчезването му. По думите на Пировски Наталия е вървяла след Асен и го наричала "татко". Това се обяснява с факта, че те са живеели 7 години на семейни начала и Асен се е грижил за Наталия през цялото време.