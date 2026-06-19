Бургас ще бъде домакин на международния турнир по плажен тенис IFBT Burgas Open 26, който ще събере едни от най-добрите състезатели по плажен тенис от България и чужбина. Събитието е на 20 и 21 юни т.г. на Централния плаж. И се организира от Черноморски плажен спортен клуб – Бургас, с подкрепата на Община Бургас.



Турнирът е част от международния календар на плажния тенис.



В продължение на два дни зрителите ще имат възможност да наблюдават динамични и оспорвани двубои, демонстриращи високо спортно майсторство, атрактивна игра и състезателен дух. Турнирът ще предостави отлична възможност както за популяризиране на плажния тенис, така и за насърчаване на активния начин на живот и спортната култура сред младите хора.



Програма:



20.06.2026 г. в 9:00 ч. - откриване на турнира;

21.06.2026 г. в 9:00 ч. начало на срещите от втория турнирен ден.

