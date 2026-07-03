Специализирана полицейска акция срещу неправомерното управление на електрически тротинетки и велосипеди в пешеходните зони на курортен комплекс "Слънчев бряг" проведе полицията днес. 47 фиша, три акта по Закона за движение по пътищата и десет проверени търговски обекта - това е равносметката от операцията.



Проверките са насочени основно към участъци с интензивен туристически поток, където придвижването с електрически превозни средства създава риск за пешеходците. Според органите на реда в част от случаите водачи се движат с несъобразена скорост или навлизат в зони, в които това е забранено, което застрашава безопасността на гражданите.



На място днес полицейските екипи са установили множество нарушения, извършени от водачи на електрически тротинетки, велосипеди и други индивидуални електрически превозни средства, които се движели в забранени за това пешеходни пространства

Акцията е част от мерките за превенция на пътнотранспортни произшествия в курортните комплекси, като се следи за стриктно спазване на правилата за движение, особено в периоди на висок туристически поток. Нарушенията се санкционират съгласно Закона за движението по пътищата, който изрично забранява движението на тротинетки в пешеходните зони, парковете, градините и алеите. Забранено е и управлението на електрически тротинетки от лица под 16-годишна възраст по пътищата, а за водачите до 18 години е задължително носенето на предпазна каска.



Глобите за движение по тротоари или без каска варират между 10 лв. и 50 лв., като при непълнолетни се наказват и родителите.



Служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Бургас са извършили проверки в десет търговски обекта, включително фирми, предлагащи под наем електрически рикши и велосипеди. В съвместната акция са се включили и инспектори от Националната агенция за приходите.

Контролът е разкрил редица нарушения. От фискалния контрол са съставени седем акта, а Комисията за защита на потребителите- още три.

Най-често констатираните нарушения са свързани с неправилно обозначаване на цените, несъответствия при задължителното двойно обозначаване в левове и евро, липса на изискуеми ценоразписи и менюта, както и нарушения по Закона за туризма и Закона за защита на потребителите.

От полицията подчертават, че подобни засилени проверки ще продължат през целия активен летен сезон. Целта е да се гарантират безопасността на туристите и местните жители, спазването на правилата за движение в пешеходните зони и законосъобразната работа на търговските обекти в един от най-посещаваните български курорти.