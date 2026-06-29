Бургаският окръжен съд отказа днес да пусне на свобода шефът на ВиК-Несебър Свилен Станчев, който бе заловен в петък с 8 000 евро рушвет- белязани банкноти, които той поискал от инвеститор в Кошарица. Магистратите приеха доводите на прокуратурата, която обяви, че обвиняемият може да въздейства на свидетелите, а и голяма част от хората от списъците тефтера, открит в дома му и за които има съмнения, че също са били обект на рекет , не са били разпитани. "Къде ще избяга? Да не е Пепи Еврото!", контрира защитата му.

По данни на разследването Станчев искал подкуп за включване във водоснабдителната мрежа. При претърсване в жилището му, полицаите открили около 33 000 евро, но пък защитата твърди, че парите са наследство на приятелката му, с която живеел на съпружески начела.



В крайна сметка съдът прие доводите на държавното обвинение и остави зад решетките обвиняемия. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано.