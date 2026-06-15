Бургас е в процедура по изменение на Общия устройствен план, съобщи главният архитект на общината Тихомир Райчев. Промените в градоустройството засягат територията на града, заедно с кварталите Меден Рудник, Долно и Горно Езерово, Лозово, Крайморие, Сарафово, Рудник и Черно море.

Областният център ще се разраства в посока север и юг, каза арх. Райчев.

Като расте според вида на строителството и характера на застрояване. Законът е определил, че то се свежда до ниско, средно и високо. Средното и високо сме свикнали да виждаме в сгради и кооперации и такива територии са разположени в северната част на града – това са „Мадика“ и „Хоризонт“, където сме предприели цялостни подробни устройствени планове. Към малко етажното застрояване - къщи, частни домове това е посока Крайморие, както и кварталите Ветрен, Банево.





Предприемачът Владимир Колев посочи, че Бургас е притегателен център за нови хора, които идват да работят и живеят тук. Данните сочат, че само за последните две години морският град се е увеличава със 7 000 души. Относно застрояването Колев смята, че можем да почерпим чуждия опит и на първа линия на морето трябва има високо строителство, а след това ниско. Главният архитект на Бургас обаче е защитник на обратното мнение, за да може „гледката и следобедния вятър да влиза и достига по-вътрешните части на кварталите“.

Относно предстоящо застрояване на м. Кьошето край кв. Сарафово той посочи:

Действително там няма в голямата си част техническа инфраструктура. Не е забравена от Бога тази територия. Тя предвижда рекреационно курортно строителство. То е ниско заради близостта до летището и геоложките и хидроложките условия в района

Предстоят консултации по екологичната оценка на проекта за изменение на ОУП, който е качен на сайта на общината. Становища и предложения могат да се дават до 15 юли включително.