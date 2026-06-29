През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево и отново горещо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за юни.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите дни въздушната маса над страната ще бъде неустойчива. В сряда ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки. В сряда на повече места те ще бъдат в Северна България и планините, а в четвъртък - в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще бъдат между 28° и 33°.