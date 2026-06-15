Безспорно при АМ "Хемус" има незаконно строителство с разрешение на тогавашния регионален министър, каза по bTV регионалният министър Иван Шишков. "Шес…
Безспорно при АМ "Хемус" има незаконно строителство с разрешение на тогавашния регионален министър, каза по bTV регионалният министър Иван Шишков. "Шес…
Гърция затяга санкциите срещу гонките с коли, неносене на каски от мотористите и неправилно паркиране, предаде кореспондентът на БНР. …
Сметната палата стартира одит „Управление на дейностите по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерки за възстановяване на по…
Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималнат…
Поскъпването на услугите вдигана рекордно инфлацията, показват данни на НСИ. Годишната инфлация към края на месец май е 6,9%. Това е най-високата инфлац…
Честваме паметта на свети Тихон Аматунтски Чудотворец, който живял на остров Кипър през четвърти-пети век. Той е роден в град Аматунда (днес в развалини…
Във вторник преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските ра…
Трима румънци и четирима българи са задържани в предварителен арест в Румъния за 30 дни по обвинения в контрабанда на цигари в страната чрез избягване н…
Трагедия се разигра на пътя в Свети Влас привечер днес. Млад мъж с БМВ помете 18-годишно момиче, загинало на място. Колата е сериозно ударена в предна…
Част от ул. „Демокрация“ ще бъде затворена за движение утре, 16 юни от 9 до 16 часа. Причината е възстановяването на изкуствените асфалтови …
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