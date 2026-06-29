Дни на португалската култура, посветени на езика, изкуството и традициите на страната културен център „Камойш София“, съвместно с КЦ „Морско казино“ и галерия „Георги Баев“ и Община Бургас. Началото ще бъде поставено на 30 юни с откриването на изложбата „Светът на португалския език“ в Казиното. В програмата ще се включат ученици, изучаващи португалски език, а традиционен акцент ще бъде връчването на сертификати на всички успешно завършили курсовете по португалски през учебната година.



Сред най-очакваните събития са и двете творчески ателиета, които ще представят традициите в португалската керамика.



Декориране на португалски съдчета за маслини (azeitoneira)” ще покаже любопитен елемент от португалската битова култура, които присъстват на почти всяка португалска трапеза.



Второто ателие – „Португалска керамика“, е вдъхновено от творчеството на прочутия художник и керамик Рафаел Бордало Пинейро и неговите емблематични съдове във формата на зелеви листа.



Програмата включва още открит урок по португалски език и три вечери, посветени на португалското кино.



На 1 юли зрителите ще могат да гледат романтичната комедия „Красавицата и папаракът“ (2010) на режисьора Антонио-Педро Вашкунселош – забавна и емоционална история за известна актриса и фотограф, чиито съдби неочаквано се преплитат.



На 2 юли е прожекцията на отличената психологическа драма „Алис“ (2005) на режисьора Марко Мартинш. Филмът разказва за баща, който не спира да търси безследно изчезналата си дъщеря, превръщайки надеждата и болката в свое ежедневие.



Финалът на кино програмата е на 3 юли с драмата „Явяване“ (2018) на режисьора Фернандо Вендрел. Екранизацията на едноименния роман на Вержилио Ферейра проследява историята на млад учител, който чрез разговори за свободата, смисъла на живота и човешката същност променя света на своите ученици и собствения си живот.



Програма

30 юни

• 18:00 ч. – Откриване на изложбата „Светът на португалския език“ с участието на ученици, изучаващи португалски език

• КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“

1 юли

• 18:00 ч. – Открит урок по португалски език, градината на галерия „Георги Баев“

• 21:00 ч. – „Красавицата и папаракът“, открита сцена „Охлюва“

2 юли

• 18:00 ч. – Арт ателие „Декориране на португалски съдчета за маслини“, градината на галерия „Георги Баев“

• Вход: 30 евро

• Записване: portugues.burgas@gmail.com

• 21:00 ч. – „Алис“, открита сцена „Охлюва“

3 юли

• 18:00 ч. – Арт ателие „Португалска керамика“, градината на галерия „Георги Баев“

• Вход: 30 евро

• Записване: portugues.burgas@gmail.com

• 21:00 ч. – „Явяване“, открита сцена „Охлюва“