Петима души са загинали при стрелба в северния германски град Щаде, съобщи полицията. Има и ранени.

Според първоначалната информация, в района на Данкерсщрасе в Щаде, Долна Саксония, са били произведени изстрели, предава DPA. Властите са арестували заподозрения за атаката. "Моля, избягвайте района!", нареди полицейската дирекция на Люнебург в платформата X.

Около 13:45 ч. местно време (14:45 ч. българско време) беше потвърдено, че петима души са загинали при стрелбата в центъра на града с 50 000 жители. Според няколко медийни съобщения, престъплението е извършено в младежки център, пише BILD.

"Изстрели са произведени близо до младежки център в центъра на града", заяви говорител в отговор на запитване на DPA.