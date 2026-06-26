Треньорът Иван Терзийски, който пострада при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, е изписан от болница, съобщи NOVA. Той беше в автомобила, пометен от товарен камион при инцидента край село Зимница.

При сблъсъка на място загинаха трима души – две 9-годишни момчета от футболната академия на „Славия“ и бащата на едно от децата.

Съпругата на треньора, която също е пътувала в колата, остава в тежко състояние и с опасност за живота. 49-годишната жена беше транспортирана вчера с въздушна линейка от болницата в Ямбол.

Пациентката е настанена в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на Университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив, която разполага с необходимото оборудване за нейното лечение.