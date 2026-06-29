Тежка катастрофа с един загинал и трима ранени е станала на път II-48 - в участъка Котел-Мокрен, съобщиха от Областното пътно управление.

По първоначална информация в пътнотранспортното произшествие са участвали тир с турска регистрация и два леки автомобила.

При инцидента един човек е загинал, а трима са пострадали.

Заради катастрофата движението по път II-48 при км 62 е временно ограничено в двете посоки. Въведен е обходен маршрут през Сливен-Ичера-Котел и обратно.

Трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“. Причините за произшествието се изясняват.