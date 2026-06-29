46-годишна жена е подпалила умишлено дома на баща си в с. Дебелт, община Средец, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. Палежът е извършен към един часа след полунощ на 27 юни.



Пожарът е унищожил напълно едноетажната къща на ул. „Цвятко Радойнов" №107, обитавана от 62-годишния мъж, както и прилежащия към нея навес.

Пламъците са били потушени от екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението". А от Областната дирекция на МВР – Бургас съобщиха, че в резултат на бързите полицейски действия е разкрито и кой стои зад палежа. Жената е направила пълни самопризнания.

Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.