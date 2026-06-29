Летовниците по българското Черноморие продължават да се оплакват от мазут, особено в южната част на крайбрежието ни. Сигнали идват от Бургас, Созопол, Ахтопол и Синеморец, придружени със снимки и видеа.

"Ето, аз съм само за 2 дена около Созопол и сутринта целият плаж е в нефт. Не се вижда лесно, защото е оплетен във водораслите, но ако го настъпиш няма измиване. Обикаляхме района за лакочистител, за да се махне от тялото", пише Калин Христов в публикация във Facebook, показваща черните петна по пясъка.

Според него трябва да се направи извънреден щаб от експерти, министри, зам. министри и еколози.

"На 10 крачки има между 35-60 и повече малки мазутени изненади. Остави мръсните петна, ами децата, рибите, бизнеса, живота, имиджа", пише той.

Най-тежко е положението в Ахтопол, където по водата се носят парчета, а по сушата няма как да се мине без омазване. Кадри показват, че замърсяване има по брега, във водата и по скалите.

"Малки черни парченца полутечен мазут плуват навсякъде из водата. Излязох с мазут по врата, по ръцете и по стъпалата (от пясъка). Дечица наоколо бяха като далматинци - петната бяха навсякъде по тях", споделя жена от плажа в Ахтопол.

А още преди два дни Атанас Русев предупреди, че сателити са заснели ново петно, което се движи към плажовете ни

"Защо и какви "стари замърсявания" си измислят и защо крият грозната истина, предстои да научим съвсем скоро. А кои танкери са извършили всичко това и какъв е механизма? Какво се случва пред бреговете ни и малко по-навътре в активния летен туристически сезон? И защо не е само мазут? Ще ви кажа и без да разполагам с техния неограничен бюджет и заплати, специализирана техника и хора, като обикновен гражданин. Защото за последните 15 години ми писна да се измъкват и да лъжат, и мажат", пита той, публикувайки сателитни снимки на черното петно в Черно море.

Публикацията му е споделена от Теодор Ушев, който преди дни се включи в почистването на плажа край "Велека" в Синеморец.

"Както го е написал Атанас Русев, така и се случи. Ако на публичния стар сателит Sentinel 1 се виждат разливите, то къде е държавната администрация с техния достъп до ултрамодерната технология на CleanSeaNet? Не е rocket-science да се почистват разливите още в морето, да се открият източниците (Гърците го правят за 24 часа), да се глобят, т.н. Некадърници и безхаберници са в държавната администрация, и трябва всички да се махат!", написа той.

Какви мерки взе правителството?

На 20 юни от Министерството на околната среда и водите публикуваха, че в РИОСВ - Бургас са постъпили 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие. След извършена проверка експерти са констатирали множество мазутни топчета, изхвърлени от морето.

РИОСВ - Бургас е издала предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за организация и незабавно почистване на плажните ивици.

От морските води в района бяха взети проби за изследване за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения. Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове.

От министерството посочиха, че концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Те са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици.