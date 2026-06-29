Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари това лято, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, който се срещна с екипа на 24-та авиобаза Крумово край Пловдив. Четири хеликоптера „Кугър“, два хеликоптера Ми-17, за първи път един самолет „Спартан“, са на разположение за такива мисии.

В готовност за пожароопасния сезон са и 22 формирования наземен екипаж, допълни министър Стоянов.

„Удовлетворен съм от това, което беше коментирано от командира на авиобазата. Мога да ви уверя, че авиобазата и военновъздушните сили са готови за участие в такъв тип мисии с 4 хеликоптера „Кугър“, два хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет „Спартан“. Там обаче има една малка особеност. За първи път ще се използва системата „Гардиън“. Тя трябва да се докаже своята целесъобразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея, но имаме готовност и със „Спартан“ да гасим пожари. Положението е по-различно спрямо предната година – повече авиационна техника, достатъчно екипажи, които да я управляват, така че се надяваме, че ще изпълним нашата мисия така, както се полага“.