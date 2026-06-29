Обмисля се да се криминализира незаконното строителство, тъй като проблемът е много голям и води още последици със себе си, каза на брифинг изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.

Николов коментира темата „Баба Алино“ и обясни, че удостоверенията, издадени от район Приморски между 2029 г. и 2023 г. са 1170. Служителите на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Областната дирекция на МВР във Варна са се фокусирали върху около 100-120 удостоверения, за които и с просто око може да се забележи, че постройките, за които са издадени, са построени последните три, четири години.

"Това ясно показва, че удостоверенията не са истински", каза Николов.

Той допълни, че няма нови арестувани по случая.