Във връзка с последния етап от ремонтните дейности по подготовката на път I-9 „Обзор – Слънчев бряг“ за активния летен туристически сезон от Агенция пътна инфраструктура уведомяват, че в периода от 29.06.2026 г. до 02.07.2026 г. ще бъде въведена временна организация на движението в участъка от км 172+900 до км 202+940 (от края на гр. Обзор до Слънчев бряг). За окончателното приключване на строително-ремонтните работи и осигуряването на безопасни условия за всички участници в пътното движение, движението по път I-9 „Обзор – Слънчев бряг“ ще бъде затваряно в часовия интервал от 20:00 ч. до 07:00 ч. за периода от 29.06.2026 г. до 02.07.2026 г. Дейностите ще се извършват изцяло в тъмната част на денонощието, когато трафикът е значително по-слаб, с цел да не се възпрепятства интензивното движение през деня. По този начин ще бъде осигурено както безопасното изпълнение на строително-ремонтните дейности, така и нормалното преминаване на туристическия поток по направлението през светлата част на деня.

При необходимост ще бъде осигурявано преминаването на автомобили със специален режим на движение, съгласно действащата нормативна уредба. Ремонтните дейности са част от финалния етап по подготовката на трасето за активния летен сезон и имат за цел повишаване на безопасността на пътуването по един от най-натоварените пътни участъци по Българското Черноморие. Участъкът ще бъде сигнализиран с необходимите пътни знаци и със светлинни източници, подаващи мигаща жълта светлина – С16.

Като обходен маршрут за всички моторни превозни средства ще се използва път III-208 „Провадия – Айтос“