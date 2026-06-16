Втора инстанция определи 10 г. затвор за пловдивчанина Денис Русиков, обвинен в редица актове на домашно насилие спрямо вече бившата си жена Василена, докато двамата живеели заедно в Лайпциг, Германия.



Апелативният съд в Пловдив измени присъдата, с която окръжните магистрати го признаха за виновен в отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, многократно нанасяне на телесни повреди спрямо съпругата си и още една жена в условията на домашно насилие - включително с цигара и отвертка, грабеж и закана с убийство. Деянията в Германия са били извършени през 2023-а, а през 2022 г. - и в България.Причината била ревност.



В повечето случаи мъжът действал с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвите, съобщават от съда. Миналата година Русиков получи 10 г. затвор на първа инстанция, но никой не остана доволен от наказанието. Той настояваше за по-леко, а пострадалите и прокуратурата - за по-тежко.



Магистратите потвърдиха осъдителните изводи на първата инстанция по отношение на всяко едно от 14-те деяния, за които пловдивчанинът се изправи пред темида, като смекчиха някои от квалификациите - за отвличането приеха, че не е приложена особена жестокост, а телесните повреди на едната от пострадалите не са сторени по особено мъчителен начин.



Според Апелативния съд Окръжният правилно е отчел като отегчаващо вината обстоятелство предишните присъди на Русиков, както и "динамиката на престъпното въздействие по отношение на двете пострадали". Категорични са, че инкриминираните травми са настъпили от садистични прояви. Долната инстанция е критикувана, че е занижила наказанието за престъплението принуда, без да отчете, че волята на жертвата е била пречупена чрез множество изобретателни актове на физическа и психическа агресия, които продължили сумарно над две денонощия. Съдиите обърнаха внимание, че отправената закана с убийство в същата престъпна ситуация е довела до увеличаване общата тежестта на всички посегателства.



Счетоха, че първата инстанция е била права да съобрази интензивния характер и на принудата за отнемане на накити на пострадалата, който доста е увеличил степента на обществена опасност на грабежа - жената била подложена на голяма заплаха, включително с газов пистолет, която е задълбочила страдалческите ѝ преживявания в рамките на целия престъпен епизод. Убедени са, че наказанието за отвличането трябва да се завиши и поради целта за извършване на други престъпления, която е постигната - лишаване от свобода на място, на което да може да бъде упражнявана необезпокоявано всякаква принуда към поведение, противно на волята на пострадалата, която е била лишена от близки и приятели в чуждата страна.



Освен това физическото ѝ състояние рязко се влошило - отслабнала с над 10 килограма за период от шест месеца, а областта на очните ѝ ябълки фрапантно се изменила.



От втората инстанция се споделя констатацията за наличие все пак и на смекчаващи обстоятелства - проявеното, макар и колебливо, разкаяние на Русиков, което с младата му възраст и полаганите грижи за детето му дава надеждата, че изкривяванията в неговата ценностна ориентация могат да бъдат отстранени в бъдеще.



Като прецени всички обстоятелства, Апелативният съд достигна до извода на Окръжния, че смекчаващите леко надделяват над отегчаващите за някои от престъпленията, а за други те са в баланс. Магистратите са увеличили размера на наказанието на Денис Русиков за част от извърешното, за друга са го намалили. Общото най-тежко наказание, което той ще трябва да изтърпи, е било определено на осем години, но използвайки възможността за увеличаване, дадена в Наказателния кодекс, съдът е завишил срока с две години и така пловдивчанинът отново ще трябва да излежи 10 г.



Решението на Апелативния съд не е окончателно, подлежи на обжалване и протест пред ВКС.