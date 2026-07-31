Полицейското управление в Дънелен, Ню Джърси, съобщи в своята Facebook страница за необичайна акция, при която служител, облечен като храст, установи 74 нарушения на пътя.

"Забелязахте ли нашия "храст" днес? Ако сте си гледали телефона, вероятно не сте!"

Целта на акцията е била да бъдат засечени шофьори, които използват мобилните си телефони докато шофират.

Операция е продължила 6 часа и се е провела на пътен участък с интензивен трафик както на автомобили, така и на пешеходци.

"Нека това ви бъде напомняне: SMS-ът или известието може да почакат. Дръжте очите си на пътя, а не на екрана си!", призоваха от управлението.