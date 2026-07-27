Турция е изпратила два противопожарни самолета на помощ на Испания в борбата с тежките горски пожари, съобщи турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.

В публикация в социалните мрежи Юмаклъ изрази дълбоко безпокойство от продължаващите горски пожари в няколко европейски страни. „Оставаме ангажирани с подкрепа за всички засегнати държави. С тази цел изпратихме два противопожарни самолета по молба на нашия съюзник Испания. (...) Дано да няма повече изгорели гори и повече погубени животи никъде по света, защото горите са споделено наследство на цялото човечество“, заяви турският министър.

Продължителните горещини и сушата причиниха през последните дни опустошителни пожари в райони на Испания и Франция.

Летателни апарати в помощ на Испания вече изпратиха Гърция, Италия, Нидерландия и Португалия.